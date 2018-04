Contrôles routiers du week-end: 26 permis retirés sur le champ par les gendarmes

150 infractions génératrices d'accidents graves ont ce week-end été relevées par les 16 motocyclistes de l'EDSR.



Le triste "record" revient à un jeune homme de 25 ans, au volant d’une 206 sur la RN1 à La Possession contrôlé à 178 km/h , vitesse retenue 169 au lieu de 90 km/h. Le jeune conducteur a fait l'objet d'un arrêté d' immobilisation et mise en fourrière à titre provisoire.

Un motocycliste a été contrôlé au même endroit et a échappé de justesse à la même sanction avec une vitesse enregistrée de 147 km/h.



33 excès de vitesse avec interception des usagers ont également été constatés. Les radars embarqués ont flashé 50 automobilistes en infraction.



Les gendarmes ont relevé 38 conduites en état alcoolique dont la moitié pour le seul service "St-Gilles" accompli tôt dimanche. A noter deux usagers circulant sans permis de conduire, un jeune conducteur à 0,56 mg/l air et 5 défauts de permis de conduire constatés au cours de ce même service.



Une dizaine d'infractions pour non-port de la ceinture ou transport d'un enfant sans dispositif de retenue ont été relevées ce week-end, tout comme plus d'une dizaine d'usages de téléphone et de conduites sans permis.



"Les gendarmes des unités territoriales ont aussi contribué à lutter contre l'insécurité routière et ont obtenu aussi des résultats en matière de lutte contre les conduites addictives". Un conducteur sous stupéfiant a ainsi été intercepté au Tampon, deux autres étaient en défaut de permis de conduire. Des conduites en état alcoolique ont été relevées à St-Louis, l’Entre-Deux et St-Benoit.



Au total, 26 usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ pour addictions et vitesse.



"Fort heureusement, le bilan de l'accidentalité pour ce dimanche soir demeure contenu. Ainsi sur les accidents survenus au cours des deux nuits écoulées, seules 3 infractions pour conduite sous l'emprise de l'alcool ont été relevées et seules des conséquences matérielles sont à déplorer. Ce qui laisse quand même un lourd bilan du week-end dans le domaine des conduites addictives: 49 conduites en état alcoolique et une conduite sous stupéfiants", déplore la gendarmerie de La Réunion.