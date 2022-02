Faits-divers Contrôles routiers : alcools, stupéfiants et vitesse excessive au programme du week-end

Comme chaque week-end, les forces de l'ordre ont effectué différents contrôles routiers dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Les gendarmes et les policiers ont relevé, chacun de leur côté, plus d'une centaine d'infractions. Par NP - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 07:05

Au cours du week-end passé, les gendarmes ont effectué différents contrôles routiers, relevant 121 infractions. Dix permis de conduire ont été retirés, 25 véhicules ont été immobilisés dont neuf placés en fourrière. 56 automobilistes ont été sanctionnés pour excès de vitesse, dont quatre ont été interceptés par les militaires.



Samedi 12 février, les militaires de la brigade motorisée de St-Paul ont contrôlé le pilote d'un deux-roues arrêté au départ pour une épaisse fumée sortant de son pot d'échappement. Alors que l'engin partait à la fourrière, le conducteur s'avérait être positif aux stupéfiants et n'était pas assuré.

Au cours de la soirée, plusieurs conducteurs étaient sous l'emprise d'un état alcoolique dont un avec 1.29gr/l. Tous devront répondre de leurs actes devant la justice.

Au cours de la soirée, d'autres infractions ont été relevées, dont deux conduites sous stupéfiants supplémentaires, une alcoolémie délictuelle, une conduite sans permis, un défaut d'assurance.



De leur côté, les policiers de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) ont réalisé 131 opérations de sécurisation et de sécurité routière, mobilisant une centaine de fonctionnaires et relevant 131 infractions dont 25 délits. Neuf conducteurs ont été surpris conduisant sous l'empire d'un état alcoolique, huit n'étaient pas assurés, six n'avaient pas le permis de conduire. Un automobiliste a refusé d'obtempérer et un autre s'est enfui.









