Contrôles routiers à l'aéroport Roland Garros : 6 infractions relevées par les gendarmes

L'Escadron départemental de la sécurité routière fait le point sur une opération de prévention réalisée avec la Police de l'Air et des Frontières, les contrôleurs de la DEETS et des contrôleurs de la DEAL. Par NP - Publié le Mardi 29 Novembre 2022 à 16:35

Ce mardi 29 novembre 2022 de 08 heures 00 à 11 heures 00, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont réalisé un contrôle coordonné avec les personnels de la Police de l’Air et des Frontières, les contrôleurs de la D.E.E.T.S* et les contrôleurs routiers de la D.E.A.L** sur la zone aéroportuaire de l’aéroport Roland Garros.



Cette opération avait pour objectif principal le contrôle des transports particuliers de personnes (Taxis, VTC, Navettes agence de location/hôtels).



28 véhicules professionnels ont contrôlés et 06 infractions ont été constatées concernant la réglementation et à la circulation de ce type de véhicules de transport.



03 autres infractions ont été relevées à l’encontre d’usagers de la route dont une conduite sous l’emprise de stupéfiants.



* D.E.E.T.S (Direction de l’Économie, de l’Emploi du travail et des Solidarités) et les contrôleurs routiers de la ** D.E.A.L (Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du logement)