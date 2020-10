Contrôles routiers à Ste-Marie : 70 excès de vitesse, 3 voitures mises en fourrière

Communiqué de l'Escadron départemental de la Sécurité Routière



Face au relâchement observé de certains automobilistes sur l'île, notamment depuis la fin du confinement, et donc propice à une aggravation de la mortalité routière (17 tués à ce jour), la gendarmerie intensifie ses contrôles jour et nuit.



Le 16 octobre 2020 de 19h à 22h, 15 gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Benoît, appuyés par 5 motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît et 3 gendarmes mobiles de l'Escadron de Gendarmerie Mobile déplace 22/5 d'Annecy, ont mené une opération de lutte contre l'insécurité routière sur les secteurs Duparc à Sainte-Marie et de la Vanilleraie à Sainte-Suzanne, dans le sens Nord/Sud.



70 vitesses excessives ont ainsi été constatées dont 4 à plus de 50 km/h de la vitesse autorisée, en l'espèce 90 km/h (maximum relevé : 162 km/h).



3 mises en fourrière administrative ont été prononcées.



Le contrôle ainsi effectué démontre un réel relâchement dans le comportement des usagers.



La gendarmerie tient à rappeler que les vitesses excessives sont à l'origine de 22% des accidents