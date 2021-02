Faits-divers Contrôles routiers à Petite-Île : Une quinzaine de contraventions, des véhicules immobilisés

La Gendarmerie et la Police municipale ont mené une opération conjointe de sécurité routière sur la commune de Petite-Île. Les forces de l'ordre ont notamment procédé à des contrôles des deux-roues. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 10:57 | Lu 493 fois

Un contrôle routier a été organisé lundi après-midi de 15 heures à 17 heures sur les routes de Petite-Île. Les gendarmes et les policiers municipaux ont dressé une quinzaine de contraventions et ont immobilisé plusieurs véhicules.









