Contrôles routiers : Un weekend chargé pour les gendarmes

83 infractions dont 72 génératrices d'accidents graves, 26 permis de conduire retirés... c'est le bilan des contrôles routiers du weekend côté gendarmerie.



Ont été constatés : 11 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 13 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré) - un automobiliste a été contrôlé avec un taux de 1.05 mg/litre - 18 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants; 23 excès de vitesse avec interception dont 1 entre 40 et 50 km/h au dessus de la limitation ; 3 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu ; 6 défauts d'assurance; 1 refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcool; 8 infractions aux règles de priorité; 10 usages du téléphone en conduisant; 2 non-port de ceinture; 1 non port de casque.



À noter, ce contrôle effectué par les motocyclistes de la Bmo de Rivière Saint-Louis samedi soir à l'occasion de la fête du Choca à l'Entre Deux : 3 conduites sous emprise de l'alcool et 5 après avoir fait usage de produits stupéfiants et 1 défaut de permis ont été constatés par les forces de l'ordre.



De plus un conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications concernant l'alcool. Son permis a été retiré et il devra répondre de ses actes devant la justice. Il encourt six mois de suspension de son permis et une perte de six points.



Au cours des deux nuits, les gendarmes des brigades sont intervenus à 10 reprises pour des accidents dont 1 survenu route Hubert de l'Isle à Saint-Leu occasionnant des blessures aux 4 occupants. Quatre conducteurs ont été contrôlés positifs à l'alcool.