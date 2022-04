A la Une . Contrôles routiers : Un motard, sans permis et drogué convoqué devant le tribunal

L'Escadron départemental de la sécurité routière fait le point une opération de prévention routière à Sainte-Marie ce mardi après-midi. Par NP - Publié le Mardi 26 Avril 2022 à 18:20

Ce mardi 26 avril 2022 de 15 heures 00 à 17 heures 00, les motocyclistes de la brigade motorisée Saint-Benoît et de la brigade motorisée Saint-Paul ont réalisé un contrôle des mobilités, sur le secteur de la Rivière des Pluies, RN102 et RD45, commune de Sainte-Marie.



Au cours de cette opération de contrôle des flux, 36 infractions ont été constatées dont 31 infractions graves génératrices d’accidents parmi lesquelles, 1 conduite sous l’emprise de stupéfiants, 1 défaut de permis de conduire deux roues motrices, 18 non-respects du feu rouge, 8 conduites avec un téléphone tenu en main et diverses infractions aux équipements obligatoires et aux nuisances sonores.



Carton rouge pour un pilote d’une moto qui circulait sans permis de conduire et sous l’emprise de stupéfiants. Ce dernier, a vu son engin partir en fourrière et devra expliquer son comportement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.