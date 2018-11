Contrôles routiers : Un motard positif à l’alcool et à toutes les drogues

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion étaient de nouveau sur les routes ce week-end afin de procéder à 18 opérations de sécurisation et de sécurité routière.



95 infractions dont 13 délits ont ainsi été relevées. Parmi ceux-ci: 6 conduites sous l’empire d'un état alcoolique, 3 défauts d'assurance et 4 défauts de permis de conduire.



Les 60 fonctionnaires de police mobilisés ont également procédé à la constatation de 68 autres diverses contraventions au code de la route telles que des défauts de port de casque, d’équipement ou de contrôle technique.



Coté gendarmerie, 130 infractions ont été constatées et 27 permis retirés, indique la presse écrite. Un motard a été contrôlé à la Rivière St-Louis ce dimanche, positif non seulement à l’alcool mais aussi à toutes les drogues, ont noté les gendarmes. Son permis lui a immédiatement été retiré et sa moto immobilisée.