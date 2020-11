Contrôles routiers: Un motard conduisait en tenant son téléphone

Le mardi 17 novembre 2020, les motocyclistes de l'EDSR, ont réalisé 6 opérations de contrôle routier, ayant pour objectif de sanctionner les infractions les plus accidentogènes. 31 usagers de la route ont été interceptés et 27 infractions ont été relevées.



Il conduit sa moto, le téléphone à la main



En fin d'après-midi, dans l'agglomération de Saint-Paul, rue du Général de Gaulle, les motocyclistes de la Brigade motorisée ont relevé pas moins de 8 infractions dont 1 conduite sous stupéfiants, 1 refus de priorité, 1 défaut d'assurance et 2 téléphones dont 1 tenu en main par un pilote de deux roues!



Enfin, les militaires ont été particulièrement occupés, lors du contrôle d'un automobiliste, qui a été dans l'impossibilité de présenter son permis et pour cause, il se trouvait en récidive légale de conduite sans permis. Pour aggraver sa situation, son véhicule n'était ni assuré, ni en règle administrativement. Immobilisé sur le champ, la voiture a été placée en fourrière...



Pour rappel, les sanctions encourues:

- Récidive de conduite sans permis: Délit, jusqu'à 15.000 euros d'amende et 1 an d'emprisonnement.

- Défaut d'assurance: Amende forfaitaire délictuelle, 500 euros.

- Défaut de formalités administratives: 135 euros.

- Immobilisation/enlèvement/fourrière: 275 euros + destruction.