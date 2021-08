A la Une . Contrôles routiers: Un mineur intercepté au guidon d'un deux-roues en excès de vitesse et sans assurance

Plusieurs contrôles routiers ont été organisés ce lundi à l'entrée Est de Saint-Denis par la Brigade de Sécurité routière et les motocyclistes de la Police nationale. Ces derniers ont relevé 38 infractions dont la moitié concernait des excès de vitesse. Par NP - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 06:49

En fin d'après-midi, un mineur circulant au guidon d'une motocyclette 125 cm3 était ainsi intercepté en excès de plus de 20 km/h et apparaissait également ne pas être assuré. Les recherches administratives montraient en fait que cette motocyclette n'aurait jamais du circuler sur la voie publique.



Acquise par un garage suite à un accident, la délivrance du certificat d'immatriculation avait été suspendue il y a près d'un an en attente de la réalisation de réparations qui n'ont jamais été règlementairement effectuées depuis. Le véhicule a été placé en fourrière.



Même si les déplacements sont actuellement limités, la prudence reste de mise.



En 2020, les utilisateurs des deux roues motorisés représentaient la moitié des décès sur la route en zone Police.





