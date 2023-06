A la Une . Contrôles routiers : Un chauffeur de bus positif aux stupéfiants à Ste-Marie

Ce week-end, les gendarmes ont procédé à 16 opérations de contrôle routier. 103 infractions ont été constatées et 19 de permis de conduire ont été retirés. Par NP - Publié le Dimanche 18 Juin 2023 à 18:17



Vendredi 16 juin 2023, de 15h00 à 17h00, les gendarmes de la compagnie de ST Benoit, appuyés par la police municipale de Ste -Marie, ont mené une opération de contrôle de bus sur le pôle d'échanges de Duparc à Ste-Marie. A cet effet, 2 infractions pour usages et détentions de stupéfiants ont été relevées à l’encontre de passagers, dont la saisie de 8 cachets d’ecstasy. Carton rouge, pour un chauffeur de bus positif aux stupéfiants, qui a du abandonner sur place son permis de conduire et contraindre son employeur à dépêcher dans l’urgence, un second chauffeur « clean », en vue de récupérer le véhicule de transport en commun.

Vendredi 16 juin 2023 de 20h30 à 23h30, sur les secteurs de l’Etang Salé et des Avirons, les militaires de la compagnie de St-Pierre, appuyés de la BMO de La Rivière St-Louis, ont réalisé un contrôle routier coordonné, portant sur les conduites addictives. 13 infractions ont été constatées dont 2 alcoolémies, 2 conduites sous stupéfiants, 2 défauts de permis de conduire, 1 refus d’obtempérer (identifié / enquête en cours), 2 défauts d’assurance, 1 défaut de maîtrise, 1 refus de priorité, 1 défaut de contrôle technique et 1 non mutation de carte grise. Soit 9 immobilisations de véhicules.

Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 juin de 22h et 02h, la Brigade Motorisée de St-Paul a procédé à un contrôle des mobilités en agglomération de St-Gilles. A cet effet, deux automobilistes ont été contrôlés avec un taux d'alcool largement supérieur au taux autorisé. Deux autres automobilistes ont été contrôlés positifs aux stupéfiants. Tous ces usagers de la route se sont vus retirer leur permis de conduire et leur véhicule placé en fourrière administrative. Ils devront répondre ultérieurement de leurs actes devant le Tribunal Judiciaire de St Denis.

Carton rouge pour le conducteur d'un scooter x max 125 cm3 qui effectue un refus d'obtempérer le dimanche 18 juin 2023 sur la commune de ST Benoit. Intercepté par les motocyclistes de la BMO St-Benoit, les militaires constatent que le pilote du deux-roues circule malgré un solde de point nul et en ayant fait usage de produits stupéfiants. Son véhicule a les pneumatiques lisses et le certificat d'immatriculation n'a pas été muté au nom du nouveau propriétaire. Le deux-roues a été placé en fourrière.