Contrôles routiers : Un chauffeur de bus à 100 km/h au lieu de 80 sur la RN1A

Au cours du long week-end de Pâques, les gendarmes, ont été engagés sur 21 contrôles routiers, en vue de sécuriser le déplacement les familles réunionnaises, sur les axes de l’île. 311 infractions ont été relevées. Coté police, 248 infractions ont été constatées. Par NP - Publié le Mardi 11 Avril 2023 à 06:36

Samedi de 19h00 à 23h00, les motocyclistes de la BMO de St-Benoit appuyés des militaires de la BTA de Ste-Marie, ont réalisé un contrôle routier sur la RN6, rond-point Gillot ont constaté 24 infractions. Parmi lesquelles: 8 conduites sous stupéfiants, 4 alcoolémies, 2 défauts d’assurance, 1 défaut de permis de conduire, 1 échappement non conforme, 2 ceintures de sécurité, 2 défauts de contrôle technique et 3 non mutations de carte grise, ainsi d’une conduite d’un véhicule ne permettant pas de manœuvrer aisément (présence d’un chien sur les genoux du conducteur !)...Ayant motivé 12 immobilisations de véhicules.



Dimanche entre 01 heure et 05 heures, les brigades motorisées de St-Paul et la Rivière St-Louis, appuyées par des éléments de la réserve opérationnel ont procédé à un contrôle des mobilités dans le secteur de l'Ermitage les Bains. A cette occasion, 18 conducteurs ont été contrôlés positifs à l'alcool et un aux stupéfiants. 11 d'entre eux se sont vus retirer le permis de conduire sur le champ et 4 véhicules ont été placés en fourrière.

D'autre part, trois autres automobilistes circulaient alors que leurs droits à conduire étaient suspendus ou annulés.





Lundi matin, de 08h00 à 12h00, les motocyclistes de l’EDSR se trouvaient déployés sur l’ensemble des axes accidentogènes de l’île, en vue de sécuriser, le déplacement des familles durant ce week-end festif. A cet effet, 23 usagers se sont vus verbaliser, pour des excès de vitesse (6), un dépassement de ligne continue, 1 refus de stop, 7 échappements non conformes, 4 défauts de plaques minéralogiques homologuées , 3 défauts d’équipement motocyclistes et 1 défaut d’assurance.



Carton rouge, aux trois conducteurs qui lundi, ont été interceptés par les gendarmes. Le premier contrôlé à une vitesse de 180 km/h sur un tronçon de la RN1, dans le sens S/N, limité à 110 km/h, positif à l’alcoolémie et circulant sans permis, son véhicule a été immédiatement immobilisé et placé en fourrière, en attendant sa convocation devant les magistrats. Le second est un motard trop pressé qui roulait à 153 km/h sur l’axe RN1A sur le secteur de St-Leu, limité à 80 km/h. Enfin, un chauffeur de bus d’une ligne régulière a été contrôlé sur la RN1A à la vitesse de 100 km/h, pourtant limitée à 80 km/h...

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 37 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 07 au 10 AVRIL 2023. 248 infractions dont 18 délits ont été constatées.



Dans le détail, 6 conduites sous l'empire d'un état alcoolique ; 5 défauts d’assurance; 7 défauts de permis de conduire.



147 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des polices locales ont également procédé à la constatation de 230 autres diverses contraventions au code de la route dont :90 feu rouge/stop /priorité; 1 défaut de port de casque; 11 défauts d’équipement ou encore 26 défauts du contrôle technique.