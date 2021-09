A la Une . Contrôles routiers : Un cachalot et un booster immobilisés

La Délégation Départementale de la Sécurité Routière réalise au quotidien des contrôles routiers. Ce lundi, l’activité des effectifs départementaux a permis de constater la commission de plus d’une centaine d’infractions. Par NP - Publié le Mardi 28 Septembre 2021 à 09:14

Le matin, 35 contraventions ont été formalisées. À Saint Pierre, ce sont les véhicules de transports de marchandises qui ont été contrôlés par les motocyclistes de la Police nationale avec plusieurs verbalisations de transports de cannes dont le chargement traînait sur la chaussée, ou de poids lourds en raison d’absence d’équipement spécifique (extincteur, barre anti- encastrement).



Au Port, un conducteur conduisait sans permis, sans assurance, et en récidive pour ces deux incriminations. Son véhicule a été immobilisé.



L’après-midi, 68 infractions ont justifié des contraventions. Les motocyclistes ont poursuivi leur action à Saint-Pierre en réprimant des infractions liées cette fois ci au comportement. Des conducteurs en excès de vitesse ont ainsi interceptés. Les dépassement par la droite et autre changement de voie sans précaution ont également été sanctionnés.



À Saint Denis, lors d’un contrôle routier, la Brigade de Sécurité Routière a relevé en moins de deux heures treize conduites avec tenue en main d’un téléphone. Un comportement qui multiplie par 23 le risque d'accident. Lors du même contrôle, un conducteur a été verbalisé pour refus de priorité à un piéton (cette infraction justifiant désormais une perte de 6 points), un autre pour défaut d’assurance. Un autre, en règle, s’avérait néanmoins circuler en compagnie d’une mineure qu’il avait interdiction judiciaire de côtoyer. Il a été placé en garde à vue.



La Section d’Intervention, en sécurisation dans le quartier du Chaudron, a intercepté un mineur circulant sans permis sur la voie bus au guidon d’une motocyclette dépourvue de plaque. Le véhicule a été placé en fourrière et le mineur remis à ses parents en attente d’une prochaine convocation.