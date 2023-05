A la Une . Contrôles routiers : Prévention et verbalisation lors de la Messe des motards

Alors que la Messe des motards s'est déroulée hier au Tampon, les gendarmes ont multiplié les contrôles routiers dans la région, où 81 infractions ont été relevées. D'autres contrôles sur l'île ont permis d'intercepter un motard circulant à 158 km/h entre Saint-Leu et l'Étang-Salé.

Par GD - Publié le Lundi 15 Mai 2023 à 06:01

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 07

NOMBRE D'INFRACTIONS : 81

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 03

NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPÉFIANTS : 01

NOMBRE D'IMMOBILISATIONS / FOURRIÈRE : 46 dont 04 fourrières.

NOMBRE DE DÉFAUTS D'ASSURANCE : 03

NOMBRE DE DÉFAUTS DE PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 04

NOMBRE D'EXCÈS DE VITESSE : 15 dont 08 avec interception.

NOMBRE DE NON-RESPECTS DE PRIORITÉ : 11

NOMBRE DE FRANCHISSEMENTS DE LIGNE CONTINUE : 05

NOMBRE DE DÉFAUTS DE PLAQUE OU NON-CONFORMES : 04

NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 01

NOMBRE DE NUISANCES SONORES : 35

NOMBRE DE PNEUMATIQUES USAGÉS : 01

NOMBRE DE NON-MUTATION DE CARTE GRISE : 01



FAITS PARTICULIERS :



Dimanche, entre 08h et 17h, les motocyclistes de l'E.D.S.R ont multiplié les points de contrôle sur les différents axes menant à la Plaine des Cafres, où se déroulait la Grande Messe des Motards 2023. Durant cette journée dominicale, 81 infractions ont été constatées.



Dans le même temps, deux motocyclistes de l'E.D.S.R ont mené une action de prévention sur la trajectoire de sécurité et les équipements de sécurité tout au long de la journée, sur le site de ce grand rassemblement de deux-roues motorisés.



Carton Rouge :



Un motocycliste a été contrôlé à une vitesse de 158 km/h sur la Route Nationale 1.A, entre Saint-Leu et l'Étang-Salé, alors que la vitesse autorisée sur cet axe est de 80 km/h. Le conducteur s'est vu immédiatement retirer son permis de conduire.



Deux jeunes hommes ont été contrôlés au Tampon, au guidon de deux motocyclettes de forte puissance, sans être titulaires du permis de conduire et sans avoir souscrit de contrat d'assurance pour leur véhicule. Les deux motos ont été conduites à la fourrière.