Faits-divers Contrôles routiers: Plus de 150 infractions, dont 26 conduites sous l'emprise de l'alcool

Les forces de police et de gendarmerie ont mené, comme chaque week-end, divers contrôles routiers.



Côté gendarmerie, 56 infractions, dont 49 graves génératrice d'accident ont été relevées.17 conducteurs ont été contrôlés positifs à l'alcoolémie dont 7 affichaient un taux délictuel (supérieur à 0.40 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré) avec le taux le plus élevé constaté 0.80 mg/l. Ils ont dû laisser leur permis aux gendarmes et feront l'objet d'un arrêté de suspension du permis d'une durée de 3 à 6 mois selon le taux relevé.



Les gendarmes ont aussi mené des contrôles de vitesse avec interception sur les routes principales de l'île. Au total, 19 automobilistes roulaient trop vite dont 1 contrôlé à à 145 KM/H au lieu des 90 autorisés à La Possession. Son permis a été retiré sur le champ.



Un automobiliste a été contrôlé cet après-midi en agglomération de saint Leu avec un taux d'alcoolémie de 0.39 mgl. Soumis au test de dépistage de produits stupéfiants, le nouveau kit a affiché positif. De plus il conduisait sans permis de conduire. Son véhicule a été immobilisé et il est convoqué devant la justice prochainement



"La recherche de produits stupéfiants sur les conducteurs s'est révélée productive puisque 3 d'entre eux étaient positifs au cannabis", détaille le bilan de la gendarmerie. Leurs permis ont a été retirés. Ils encourent 6 mois de suspension, une perte de 6 points et une amende. Six défauts de permis et 4 usages de téléphone ou distracteurs ont également été constatés.



Les gendarmes sont en outre intervenus ce week-end sur neuf accidents dont un corporel faisant deux blessés. "Au moins un conducteur dans 6 accidents présentait une alcoolémie positive", précise le bilan.





Côté Police, les effectifs ont réalisé sur le département 28 opérations de sécurisation et de sécurité routière par les 103 fonctionnaires mobilisés, permettant de relever 93 infractions dont 17 délits.



Ont notamment été constatés 9 conduites sous l'Empire d'un état Alcoolique (taux compris entre 0,51 et 1,53 mg par litre d'air expiré), 4 défauts d'assurance et 4 défauts de permis de conduire.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 76 autres diverses contraventions au code de la route dont six usages du téléphone au volant, sept refus de feu rouge/stop/priorité, quatre défauts de port de casque, deux défauts de contrôle technique et sept non-port de la ceinture de sécurité. N.P Lu 63 fois





Dans la même rubrique : < > Le Tampon: Un piéton percuté par une voiture dans le secteur de la Châtoire Bras-Panon: piéton fauché, le conducteur placé sous contrôle judiciaire