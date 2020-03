Contrôles routiers : Pas de vacances pour les forces de l’ordre

57 infractions graves génératrices d’accidents relevées en 4h, c’est le triste bilan de la gendarmerie lors de la journée d’hier. De 15h à 19h, les militaires de l’Escadron départemental de la Sécurité Routière (EDSR), ont contrôlés les usagers de la route.



Le bilan : 26 téléphones au volant, 24 refus de priorité ou de feu rouge fixe, 1 non-port de casque doublé d'un défaut d'assurance, une alcoolémie, un défaut de permis doublé d'un défaut d'assurance et 2 ceintures. De plus, 2 véhicules ont fait l'objet d'une immobilisation et mise en fourrière immédiate.



À noter qu’à compter de ce week-end et jusqu'à la fin des vacances, les gendarmes vont être mobilisés chaque jour sur des opérations de contrôle routier. Des services nocturnes sont également programmés, en vue d'éviter de reproduire les 15 accidents, les 19 blessés dont 6 mineurs et 1 tué, constatés l'an dernier pendant la même période des vacances scolaires.