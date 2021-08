A la Une . Contrôles routiers : Les infractions liées aux déplacements non autorisés ont aussi été sanctionnées

Ce week-end, 22 contrôles routiers ont été réalisés par les gendarmes sur les routes de l’île. 197 infractions ont été relevées dont 7 alcoolémies positives, 6 usages de stupéfiants ou encore 28 immobilisations de véhicules. En outre samedi en fin d’après-midi dans l’est, 13 infractions liées à l'arrêté préfectoral ont aussi été constatées. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 07:17

Vendredi après-midi, les motocyclistes de la BMO de Saint-Benoît avec la collaboration de leurs collègues de la brigade de Sainte-Marie ont assuré un service de contrôle des mobilités sur la commune éponyme de 15 à 17 heures.



Le bilan fait état de 26 infractions constatées dont une conduite sous emprise de l'alcool avec un taux délictuel de 0.47 milligramme, commis par pilote de scooter, 14 non respect de la signalisation rouge fixe, 7 usages de téléphone / distracteur, un défaut d'assurance, 2 non-port de gants à l'encontre de cyclomotoriste et une absence de disque A. Le scooter dont le pilote était alcoolisé a été placé en fourrière.



Samedi en fin d'après-midi, dans l'Est, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît avec le concours de réservistes et des motocyclistes de l'EDSR ont mené de 17 à 20 heures un contrôle de l'application des mesures de confinement et couvre-feu.



Outre les 13 infractions liées à l'arrêté préfectoral, 29 infractions relatives à la sécurité des mobilités ont été relevées : 3 conduites sous empire alcool délictuelles, 3 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants, 5 défaut d'assurance, 1 défaut de permis de conduire, 2 conduites malgré annulation du permis, 2 non-port de la ceinture, 1 immatriculation non conforme, 1 défaut de contrôle technique et 1 non port de gants. Un contrôle de la vitesse a également été initié sur la RN 2. 10 usagers de la route ont été sanctionnés pour excès de vitesse.





