A la Une . Contrôles routiers : Les gendarmes relèvent 267 infractions et placent 20 véhicules en fourrière

La gendarmerie de La Réunion organise plusieurs contrôles routiers le week-end du 4 au 5 mars, permettant de relever 267 infractions, dont 24 ont abouti à un retrait de permis. Par GD - Publié le Lundi 6 Mars 2023 à 06:14

Le bilan:



Poursuivant leur action de lutte contre l’accidentologie sur les routes de l’île, les motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés par les gendarmes des compagnies et les militaires de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie,

ont procédé à de nombreux contrôles des mobilités sur les routes de l’île, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 15

NOMBRE D’INFRACTIONS : 267

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 24



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 18

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 13



NOMBRE D’IMMOBILISATION / FOURRIÈRE : 70 dont 20 Fourrières.



NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 12

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 08



NOMBRE DE VITESSES : 123 dont 19 avec interception.



NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 06

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 25

NOMBRE DE NON-RESPECT DE PRIORITÉ : 07

NOMBRE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE : 02



NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 08

NOMBRE DE DÉFAUT DE PLAQUE OU NON CONFORME : 04

NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 04

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 12

NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 06

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 14

NOMBRE DE NON-MUTATION CARTE GRISE : 02



NOMBRE DE STATIONNEMENT GÊNANT OU INTERDIT : 01



NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 01 (Identifié).

NOMBRE USAGE / DÉTENTION DE STUPÉFIANTS : 01



FAITS PARTICULIERS :



Vendredi 3 mars 2023 entre 21 h 00 et 23 h 00, les gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre ont réalisé une "Opération Anti-Délinquance Routière" sur l'ensemble de leur territoire de compétence. 22 infractions ont été constatées dont 6 conduites addictives, une conduite malgré une suspension du permis de conduire, 3 défauts d’assurance, 2 vitesses excessives, 2 inobservations STOP, 7 infractions concernant les équipements de sécurité et une détention de stupéfiants. 2 véhicules ont été placés en fourrière administrative.



Samedi 04 mars 2023 de 22 h 00 à 02 h 00, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Paul ont procédé à un contrôle des mobilités sur le secteur de la zone artisanale de Cambaie où se déroulait un concert dans un établissement privé. 9 infractions ont été constatées dont 6 conduites addictives, un défaut de permis de conduire et 2 défauts d’assurance. 5 véhicules ont été placés en fourrière administrative.