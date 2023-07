A la Une . Contrôles routiers : Les gendarmes interceptent un motard à 145 km/h sur un axe limité à 80 km/h

Durant le week-end du 1er au 2 juillet, les gendarmes ont multiplié les contrôles sur les routes de l'île. Au total, 153 infractions ont été relevées, entraînant 22 retraits de permis. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 07:50

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 13

NOMBRE D'INFRACTIONS : 153

NOMBRE DE RETRAITS DE PERMIS : 22

NOMBRE D'ALCOOLÉMIE : 11

NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPÉFIANTS : 12

NOMBRE D'IMMOBILISATIONS / FOURRIÈRES : 41 dont 10 Fourrières.

NOMBRE DE DÉFAUTS D'ASSURANCE : 13

NOMBRE DE DÉFAUTS DE PERMIS, CONDUITES SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 05

NOMBRE DE VITESSES : 08 dont 08 avec interception.

NOMBRE DE NON-PORTS DE CEINTURE : 04

NOMBRE D'USAGES DE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 25

NOMBRE DE NON-RESPECTS DE PRIORITÉ : 46

NOMBRE DE FRANCHISSEMENTS DE LIGNE CONTINUE : 03

NOMBRE DE NON-PORTS DE CASQUE ET D'ÉQUIPEMENT : 05

NOMBRE DE DÉFAUTS DE PLAQUE OU NON CONFORMES : 02

NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 07

NOMBRE DE NUISANCES SONORES : 08

NOMBRE DE DÉFAUTS DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 03

NOMBRE DE STATIONNEMENTS GÊNANTS : 01



FAITS PARTICULIERS :



CARTON ROUGE :



Samedi matin, les motocyclistes de la Rivière-St-Louis ont intercepté le pilote de deux-roues motorisé qui circulait à la vitesse de 145 km/h sur la route nationale 1A entre St-Leu et Étang-Salé, alors que la vitesse autorisée sur cet axe est de 80 km/h. Le pilote s'est vu immédiatement retirer son permis de conduire et son deux-roues a été conduit à la fourrière.



Samedi soir, les motocyclistes de St-Benoît ont procédé au contrôle d'un automobiliste qui circulait sur la RN3 alors que son permis de conduire était annulé et que son véhicule n'était pas couvert par un contrat d'assurance. Le dépistage de stupéfiants a révélé qu'il était sous l'emprise de substances illicites. Son véhicule a été mis en fourrière.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur