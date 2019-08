Contrôles routiers : Les forces de l'ordre jouent les prolongations

Les forces de l'ordre avait annoncé une série de contrôles routiers en début de semaine, en prolongation des contrôles habituels du week-end. La DDSP dresse le bilan de l'activité des forces du SIAPP/DDSP974, réalisée ces deux derniers jours dans le cadre de la Délégation Départementale de la Sécurité Routière (DDSR) :



Ces contrôles réalisés par les effectifs de la DDSP 974 ont permis la constatation de 202 infractions sur les circonscriptions de Saint-André et de Saint-Denis,



En détail, 72 infractions à la vitesse (dont une relevée à 120 km/h) ont été constatées en entrée de ville, dans une zone accidentogène où la vitesse limite autorisée est de 90 km/h. En concertation avec les effectifs de la DEAL, dix infractions ont été retenues à l'encontre de conducteurs de poids lourds avec notamment une immobilisation justifiée par un chargement débordant et non protégé par une bâche. Les deux-roues étaient concernés par dix contraventions.



Neuf usages de téléphone en conduisant et 13 irrespects de feu rouge fixe montraient que, malgré la densité de la circulation, les manquements graves demeuraient courants. Enfin, un usager dépourvu d'assurance et circulant en récidive de défaut de permis de conduire était lui placé en garde à vue. Ces contrôles ont été conduits en concertation avec les forces de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière afin de réprimer sur toute l'ile ces infractions génératrices d'accidents graves.



Cette nuit, toujours sur Saint-Denis, trois conducteurs, un alcoolisé, un autre en défaut d'assurance et un troisième en défaut de permis, étaient verbalisés lors du même contrôle.