Contrôles routiers : Le motard zamalé n'avait pas attaché son casque

Le 15 septembre 2021 à 17h, en service de contrôle des flux sur la route des Sables à l’Etang-Salé, les motocyclistes de la Rivière-St-Louis procèdent au contrôle d’un motocycliste dont le casque n'est pas attaché et, qui circule sans feux de croisement pour une bonne visibilité par les autres usagers de la route. Par NP - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 15:36

Au cours des vérifications des documents afférents à la conduite, l'attention des motards se porte également sur le comportement apathique de ce pilote. Un dépistage salivaire des stupéfiants révèle alors une présence de cannabis. Interrogé sur les faits, l'intéressé reconnaît avoir consommé du "Zamal" avec des amis au cours de l'après-midi, avant d'enfourcher son deux-roues.



Cet homme âgé de 37 ans, originaire de L'ETANG-SALE (974) a aussitôt fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire. Il encourt une suspension de son permis de conduire pour une durée de 06 mois et devra répondre de ces infractions devant le Tribunal Judiciaire de ST-PIERRE (974).





