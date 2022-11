A la Une . Contrôles routiers : La compagnie de gendarmerie de St-Benoit relève 66 infractions

Ce lundi, et dans le cadre de la semaine des "Priorités", les militaires bénédictins ont réalisé deux contrôles routiers mobilisant une douzaine d'entre eux. Par Régis Labrousse - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 08:18

Ce lundi 21 novembre entre 09h et 13h et de 15h à 19h, six gendarmes de la compagnie de St-Benoit ont procédé à un contrôle routier, rue Georges Pompidou et au Rond-point des quatre bornes. 54 infractions ont été relevées, dont 41 non respect du panneau "Stop", 4 cartes grises qui n'avaient pas été renouvelées, 3 non respect de la signalisation, 1 conduite sous l'emprise de stupéfiants, 1 défaut de ceinture, 1 défaut d'assurance, 1 non port de gant et 2 téléphone au volant.



A Ste-Marie, la brigade motorisée de St-Benoit a également procédé à une opération entre 15h et 17h, avenue de Beauséjour, mobilisant six professionnels. 12 infractions ont été déplorées : 1 non port de ceinture, 7 usages du téléphone portable, 2 non port des gants, 1 défaut de contrôle technique et 1 pneumatique lisse.