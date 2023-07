A la Une . Contrôles routiers : La Police relève 289 infractions du 1er au 2 juillet 2023

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 26 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours du week-end du 30 juin au 2 juillet 2023, permettant de relever 289 infractions, dont 11 délits. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 07:13

Le bilan de la police nationale :



Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 3 cas ont été enregistrés, avec des taux compris entre 0,54 et 1,13 mg/l d'air expiré.

Conduite sous l'emprise de stupéfiants : 1 cas a été recensé.

Refus de se soumettre au contrôle (alcool ou stupéfiant) : aucun cas n'a été relevé.

Délit de fuite : 1 cas a été constaté.

Refus d'obtempérer : aucun cas n'a été enregistré.

Défaut d'assurance : 4 infractions ont été relevées.

Défaut de permis de conduire : 2 cas ont été recensés.



Au total, 98 fonctionnaires de police ont été mobilisés lors de ces opérations.



Par ailleurs, les forces de police locales ont également constaté 278 autres contraventions au code de la route, dont les principales sont :



Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 1 infraction a été relevée

Excès de vitesse : 202 cas ont été enregistrés

Non-respect du feu rouge/stop/priorité : 7 infractions ont été constatées

Défaut de contrôle technique : 5 cas ont été recensés

Défaut de Brevet de Sécurité Routière : 1 infraction a été relevée

Défaut d'équipement : 1 cas a été enregistré

Défaut de port de casque : 2 infractions ont été constatées

Défaut de port de la ceinture de sécurité : 2 cas ont été recensés

Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 6 infractions ont été relevées

Dépassement dangereux : aucun cas n'a été enregistré

Franchissement de ligne continue : aucun cas n'a été constaté

Autres infractions diverses : 51 cas ont été recensés



Ces contrôles ont conduit au retrait de 22 permis de conduire et à l'immobilisation de 41 véhicules



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur