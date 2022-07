A la Une . Contrôles routiers : Il se fait retirer son permis et confisquer sa voiture au bout de 3 mois

Durant le week-end, les gendarmes ont multiplié les contrôles sur l’île et ont relevé 179 infractions. Un week-end malheureusement encore endeuillés. Un chauffeur taxi a été contrôlé positif aux stupéfiants.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 06:05

Au cours du week-end, les motocyclistes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière ont été engagés, sur l'ensemble des axes du département, en vue de multiplier les contrôles des mobilités, tout en portant l'effort sur les infractions graves génératrices d'accidents.



Bilan accidentogène : Un nouveau drame de la Route s'est déroulé ce samedi 23 juillet 2022 à 17 heures 50, à l'intersection de la rue Sarda Garriga et de la rue Lecomte Delisle à la Possession. Le pilote d'un scooter et son passager ont été percutés par un véhicule léger alors le deux-roues venait de franchir le feu tricolore au rouge fixe. Malgré l'intervention rapide des secours, le pilote a succombé à ses blessures sur les lieux. Son passager a été transporté par les pompiers en état d'urgence absolue.



Depuis le début de l'année 2022, en secteur Gendarmerie :

- c'est le 51e pilote de deux-roues motorisés impliqué dans un accident corporel de la circulation et le 10e tué, soit 1 victime de plus que l'année dernière à la même période.

- 24 personnes ont perdu la vie dans un accident (soit + 3 tués qu'à la même période de 2021). Dans 40 % des cas, les conduites addictives (alcool Stupéfiants) sont à l'origine du drame.





BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 17



NOMBRE D’INFRACTIONS : 179



NOMBRE DE RÉTENTIONS DE PERMIS : 20



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 12

NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPÉFIANTS : 09



NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 38 dont 16 Fourrières



NOMBRE DE DÉFAUT D’ASSURANCE : 06

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 11



NOMBRE DE VITESSES : 94 dont 31 avec interception.



NOMBRE DE NON-PORTS CEINTURE : 05

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 06

NOMBRE DE NON-RESPECT DE PRIORITÉ : 09

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 02

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 08

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 14

NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 03





Faits particuliers :



Le 18 juin 2022, un accident mortel de la circulation se produisait sur la Route des Tamarins, commune de St-Gilles-les-Bains. Une conductrice perdait le contrôle de son véhicule, terminait sa course dans un fossé bétonné après avoir fait plusieurs tonneaux, entraînant le décès de son jeune garçon.

Suite à cet accident, un service "Retour sur les lieux du drame" a été effectué ce vendredi 22 juillet 2022 en fin de journée par les motocyclistes de la B.Mo Saint-Paul avec le renfort des gendarmes de la BTA de St-Gilles-les-Bains.

10 infractions génératrices d'accidents ont été relevées dont 05 excès de vitesse, 01 conduite sous l'emprise de stupéfiants, 01 conduite sans permis de conduire, 01 conduite avec le téléphone et 02 nuisances sonores.

Le conducteur ayant été dépisté positif aux stupéfiants s'est vu retirer le permis de conduire sur-le-champ et son véhicule placé en fourrière.



Tout au long du week-end, les motocyclistes de la Rivière-St-Louis ont porté une attention particulière sur le secteur de l'Entre-Deux où se déroulait la fête du Choca.

Plusieurs contrôles des flux ont été opérés, le but de ces opérations étant la recherche des conduites addictives. 33 infractions ont été constatées dont 11 conduites addictives, 03 défauts de permis de conduire, 02 défauts d’assurance. 04 véhicules ont été placés en fourrière.



Ce dimanche après-midi, les motocyclistes de la B.Mo Saint-Benoît appuyés par les gendarmes de la BTA de Ste-Rose ont réalisé un contrôle vitesse sur la RN.2. 14 infractions ont été relevées durant ce service soit 10 excès de vitesse et 04 nuisances sonores.



Carton Rouge :

Deux pilotes de deux-roues motorisés ont été contrôlés en agglomération (Sainte-Rose à 113 km/h et le second à 117 km/h pour 50 km/h. De plus, un jeune conducteur, qui avait obtenu son permis de conduire en mai 2022, a été contrôlé à 108 km/h pour 50 km/h.

Lors des vérifications de l'alcoolémie, l'un des pilotes s'est avéré positif à l'alcool avec un taux de 1.28 gr/l. Les trois délinquants routiers se sont vu retirer leur permis de conduire immédiatement et leur véhicule prendre la direction de la fourrière.



Samedi soir, sur le secteur de Sainte-Suzanne un chauffeur de bus qui se rendait sur son lieu de travail s'est avéré positif aux stupéfiants. Son permis de conduire lui a été retiré sur place et son véhicule a été placé en fourrière.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur