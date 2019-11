Faits-divers Contrôles routiers : Il conduit sans permis mais avec des cachets d’ecstasy Les gendarmes ont encore eu beaucoup de travail sur nos routes ce week-end avec pas moins de 47 infractions constatées et 16 retraits de permis.

Samedi en fin de matinée, un automobiliste refuse de se soumettre au contrôle des militaires après qu’il ait grillé un stop au niveau du chemin Furcy à Saint-Benoît. Il prend alors la fuite dans un chemin en sens interdit avant d’abandonner sa voiture pour s’enfuir à pied. 6 cachets d’ecstasy ont été retrouvé dans son véhicule, qui a été placé en fourrière. L’homme a pu être identifié, il s’avère qu’il conduisait sans permis et sans assurance.



Durant cette même matinée du côté de Sainte-Marie cette fois, une conductrice est contrôlée après avoir également grillé un stop. Il s’avère qu’elle n’a jamais passé le permis après une inscription en auto-école dans les années 90.



Samedi soir, de 20 heures à 22 heures, les gendarmes de la brigade de Saint-Leu, renforcés par les motocyclistes des Bmo de Saint-Paul et Rivière Saint-louis, ont mené une opération de lutte contre les conduites addictives. Le bilan fait état de 5 conduites sous emprise de l'alcool et de 4 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants.



De 19 heures à 23 heures, les motocyclistes de la Bmo de Saint Benoît ont assuré un contrôle d'alcoolémie en agglomération de Sainte-Marie. Au total, ce sont 5 automobilistes qui ont été contrôlés avec une alcoolémie positive.



Les motocyclistes de la Bmo de Rivière Saint-louis ont mené dimanche après midi de 15 heures à 19 heures une action pour lutter contre les infractions graves génératrices d'accident. 5 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants ont été constatées. Un automobiliste a été contrôlé avec un taux de 0.43 mg/l d'alcool cumulé avec un défaut de permis de conduire. 7 non port de la ceinture, 1 défaut d'assurance et une conduite malgré invalidation du permis ont en outre été relevés. Charlotte Molina Lu 959 fois







Dans la même rubrique : < > Jihadisme : La soeur de Fabien Clain jugée à Paris St-Leu: Un chasseur sous-marin décédé en mer