Contrôles routiers : Filmant un poste de contrôle, un piéton placé en garde à vue pour outrage et menaces

Comme chaque weekend, les effectifs de police et de gendarmerie sont mobilisés pour garantir la sécurité des usagers de la route.



Du côté de la Direction départementale de la Sécurité publique de La Réunion (DDSP), les policiers ont ainsi réalisé 22 opérations de sécurisation et de sécurité routière, permettant de relever 17 délits et 77 autres infractions. Parmi eux : 9 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 6 défauts de permis et 2 défauts d'assurance. À noter que quatre automobilistes se sont vus retirer leur permis.



Du côté de la gendarmerie, après l'opération anti-pousse menée dans la nuit de vendredi à samedi sur l'axe de Cambaie, 137 autres infractions routières liées à l'alcoolémie ou à la vitesse ont été constatées. Parmi les excès de vitesse, les militaires en ont relevé un supérieur à 50 km/h sur la route du Littoral en direction de l'Ouest. Le permis de l'automobiliste a été retiré sur le champ.



À noter qu'un piéton a été placé en garde à vue à la BMO de St-Paul pour outrage, rébellion et menaces. Celui-ci est venu à pied filmer le poste de contrôle du rond-point chic escale et a refusé de cesser et de quitter les lieux malgré plusieurs injonctions.



Il a ensuite outragé et menacé les gendarmes de violences physiques qui ont alors procédé à son interpellation n'employant que la force nécessaire. Il devra répondre de ces faits devant le tribunal correctionnel de St-Denis le 6 juillet prochain. NP Lu 10800 fois





