A la Une . Contrôles routiers : En revenant de la fête, ils n’avaient pas consommé que de la vanille

En ce week-end chargé en évènements festifs, les gendarmes ont multiplié les contrôles durant le week-end. Samedi soir, certains participants à la fête de la vanille ont été contrôlés et 7 d’entre eux se sont vu confisquer leur véhicule.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 8 Août 2022 à 06:04

Le communiqué :



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R, en appui des militaires des compagnies gendarmerie, ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 22

NOMBRE D’INFRACTIONS : 89

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 28

NOMBRE D’ALCOOLÉMIES : 20

NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPÉFIANTS : 15

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 46 dont 37 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 11

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 10

NOMBRE DE VITESSES : 4 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 4

NOMBRE D’USAGES TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 6

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 4

NOMBRE DE DÉFAUTS ÉQUIPEMENT ET NON-PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 2

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 12



NOMBRE DE REFUS D'OBTEMPÉRER: 1 ( identité - enquête en cours )

FAITS PARTICULIERS :

Vendredi 5 août 2022, de 21h00 à 23h00, les unités de la compagnie de Saint-Pierre ont réalisé, sur leurs secteurs respectifs, une opération de contrôle routier, en vue de sécuriser les axes et sanctionner les comportements dangereux. A cet effet, 18 infractions ont été relevées, soit 2 alcoolémies - 4 conduites sans permis - 1 conduite sous stupéfiants - 1 stop - 1 défaut d'éclairage - 1 téléphone - 1 défaut de ceinture - 1 conduite malgré immobilisation - 1 défaut d'assurance - 2 non-mutations de carte grise - 3 défauts de contrôle technique.



Samedi soir, de 19h00 à 22h30, c’est au tour des militaires de la compagnie de Saint-Benoît en appui des motocyclistes de l’EDSR de mener un service de contrôle des conduites addictives, à l’occasion de la fête de la vanille à Sainte-Suzanne. 19 infractions ont été constatées, soit 5 conduites sous stupéfiants, 2 alcoolémies, 1 défaut d’éclairage, 1 échappement bruyant, 1 défaut de permis de conduire, 4 défauts d’assurance, 5 défauts de contrôle technique, ayant motivé 7 mises en fourrières immédiates.



Samedi soir de 20h00 à 00h00, les motocyclistes de la BMO de la Rivière Saint-Louis se sont transportés sur le secteur de Saint-Philippe en vue de sécuriser le déplacement des usagers se rendant aux festivités locales. 4 contrevenants ont fait l'objet de procédures pour conduites addictives, dont 2 alcoolémies, 1 conduite sous stupéfiants et 1 cumulard positif à l'alcoolémie et aux stupéfiants. 3 immobilisations et 2 mises en fourrières immédiates ont été prises par les militaires.



