A la Une . Contrôles routiers : Direction la fourrière pour trois véhicules

Ce mardi, les motocyclistes de la Brigade motorisée de St-Benoît et de St-Paul ont réalisé un contrôle des mobilités sur le secteur de la rivière des pluies, commune de Ste-Marie.

Par NP - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 15:49

Entre 9h et 11h, les motocyclistes ont constaté 33 infractions parmi lesquelles une conduite sous l’emprise de stupéfiants, une conduite malgré une annulation judiciaire du permis de conduire, une conduite d’un deux roues sans permis de conduire, un défaut d’assurance, six franchissements de feu rouge, 11 conduites avec un téléphone tenu en main, quatre non-port de la ceinture de sécurité, et huit infractions concernant les équipements des véhicules.



Trois conducteurs ont vu leur véhicule prendre la direction de la fourrière.