Contrôles routiers : Des conducteurs verbalisés pour usage du téléphone

Le 4 janvier dernier, le quartier de la Convenance et la RN2 à Sainte-Marie ont fait l'objet d'une opération anti-rodéos dans le cadre de la prévention routière. Si aucun run sauvage n'a été constaté, dix infractions ont été relevées. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 08:18

Les rodéos urbains ne sont malheureusement pas un sujet du passé. Certains quartiers sont toujours en proie à cette pratique qui est synonyme de danger et de bruit pour les résidents. Le 4 janvier dernier, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit, accompagnés de la Brigade Motorisée, ont effectué des contrôles anti-rodéo dans le quartier de la Convenance et sur la RN2, sur la commune de Sainte-Marie.



Si aucun rodéo n'a été constaté, pour autant, 10 infractions ont été relevées en l'espace de deux heures. Une fois encore, au rang des distracteurs, c'est le téléphone au volant qui a été le plus verbalisé avec 4 conducteurs en infraction.



Les gendarmes ont également constaté 1 conduite sous stupéfiant, 3 non port de gants, 1 défaut d'assurance et 3 infractions pour vitres tentées non conformes. Les contrevenants ont été verbalisés.



Regis Labrousse