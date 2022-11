A la Une . Contrôles routiers : Alcoolisé, il ne parvient pas à s'arrêter en sécurité et termine en travers de la chaussée

Ce sont pas moins de 383 infractions qui ont été relevées par les gendarmes ce week-end. À noter, un pilote de motocyclette à 180 km/h sur un axe limité à 80 et un conducteur ivre ne parvenant pas à s'arrêter en sécurité. 57 autres alcoolémie ont été constatées, ainsi que 12 conduites sous stupéfiants.



Côté police, ce sont 208 infractions qui ont été relevées, dont 7 conduites sous l'empire d'un état alcoolique. Par N.P - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 06:41

Le bilan des gendarmes :



Au cours de ce long week-end du 11 novembre 2022, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des militaires des compagnies et des réservistes de la gendarmerie, ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les axes principaux de l’île.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 21

NOMBRE D INFRACTIONS : 383

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 49

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 58

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 12

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 98 dont 34 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 10

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 12

NOMBRE DE VITESSES : 110 dont 44 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 2

NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 21

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 9

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 18

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 7

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTION, INCIVILITÉ ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 26



Faits particuliers :



Vendredi 11 novembre 2022, dans l’après-midi, les motocyclistes de la BMO RSL en poste de contrôle des vitesses, sur la RN1A, à ST Leu ont intercepté une motocyclette à 180 km/h sur un axe pourtant limité à 80 km/h. Le permis du pilote a été immédiatement retiré et la grosse cylindrée placée en fourrière.



Du vendredi 11 au 13 novembre 2022 s’est déroulé à Hell-Bourg, les festivités Arléo. Les militaires de la compagnie de ST Benoit, appuyés des motocyclistes de la BMO éponyme ont réalisé plusieurs services, en vue de sécuriser les nombreux usagers de la route se rendant ou quittant les festivités. A cet effet, 16 infractions ont été relevées dont 5 alcoolémies, 3 conduites sous stupéfiants, 1 conduite sans permis, 1 défaut d’assurance, 1 défaut de contrôle technique, 4 stationnements interdits, 1 pneu lisse ...ayant motivé 11 immobilisations de véhicules dont 3 fourrières.



Samedi 12 novembre 2022 de 01h00 à 05h00, les BMO de ST Paul et Rivière ST Louis, appuyées des militaires de la réserves opérationnelle de la Gendarmerie ont mené deux services nocturnes de contrôle des conduites addictives, sur les secteurs de ST LEU et ST Gilles l’Hermitage. Au cours de ses services, 22 infractions graves génératrices d’accidents ont été constatées dont 18 alcoolémies, 2 conduites sous stupéfiants, 2 défauts de permis et 1 défaut de contrôle technique. Carton rouge, à deux cumulards, qui circulaient positifs à l’alcoolémie délictuelle et également positifs aux stupéfiants. Sans compter celui qui positif à une alcoolémie délictuelle n’est pas parvenu à arrêter son véhicule en sécurité, finissant sa manœuvre en travers de la chaussée…A l’issue de la nuit, 21 véhicules ont été immobilisés et 10 placés en fourrière.



Dimanche 13 novembre 2022, de 16h00 à 18h00, les motocyclistes de la BMO de ST Paul, informés par des riverains excédés par le bruit et l’incivilité de certains usagers de la route, sur le secteur de la Plaine ST Paul, se sont immédiatement transportés sur les lieux, en vue de faire cesser toute nuisance. A cet effet, 5 infractions dont 2 alcoolémies, 2 défauts de contrôle technique et 1 non port de ceinture de sécurité ont été relevées par les militaires. Carton rouge à un pilote de cyclomoteur tentant de circuler avec un taux d’alcoolémie supérieur à 1.07 mg/l... Une fois le chauffard sécurisé, son deux-roues motorisé est parti à la fourrière...

Le bilan de la police :



Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 30 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 11 au 13 NOVEMBRE 2022 permettant de relever 208 infractions dont 18 délits :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 07

(taux compris entre 0,45 et 1,15 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 06

- défaut de permis de conduire : 05

- refus d'obtempérer : 00



127 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 190 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 14

- défaut de port de casque : 01

- défaut d'équipement : 13

- défaut de contrôle technique : 27

- autres : 135