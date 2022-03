A la Une . Contrôles routiers : 77 infractions, 4 mises en fourrière

Les gendarmes font le point sur des opérations de prévention routière organisées sur 4 communes : Par NP - Publié le Jeudi 10 Mars 2022 à 12:38

Hier, les brigades motorisées ( #BMO ) de St-Benoît, de St-Paul et de la Rivière-St-Louis, appuyées par les gendarmes mobiles, ont réalisé plusieurs contrôles sur l'ensemble de l'île.

Ces contrôles des mobilités ont été effectués sur les secteurs de Bras-Panon, Ste-Suzanne, St-Louis et St-Paul, et ciblaient principalement les infractions pouvant générer des accidents (ou des blessures graves en cas d'accident).

Au cours de cette journée, infractions ont été relevées par les #gendarmes , notamment: - 15 usages du téléphone au volant ; - 14 non-ports de gants/casques (2RM*) ; - 9 non-ports/défauts de ceinture (dont 6 transports de mineurs sans ceinture) ; - 6 non-respects de STOP ; - 3 conduites sous l'emprise de produits stupéfiants (CEPS) ; - 2 conduites malgré annulation/absence de permis (dont 1 récidive de conduite sans permis) ; - 1 conduite sous l'empire d'un état alcoolique (CEEA) ; - 1 refus d'obtempérer (identifié) ;

Ces infractions ont mené à la mise en fourrière de 4 véhicules.

RAPPEL: Nombreux sont les usagers de la route conduisant avec le téléphone au volant.

Pour rappel, utiliser un téléphone au volant vous expose à une amende forfaitaire de 135€ et à un retrait de 3 points du permis de conduire.

L'usage du Bluetooth reste très dangereux ! Même avec les mains libres votre attention est détournée de la route : - Réduction de 30% de l'activité oculaire ; - Difficulté à maintenir son véhicule sur sa voie ; - Augmentation du temps passé sur la voie de dépassement de 50%.

Lire un message oblige à détourner les yeux de la route pendant 5s minimum, or, même à 50km/h c'est déjà 70m de parcourus.

*2RM: Deux-roues motorisés