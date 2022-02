Contrôles routiers : 6 permis retirés, 15 véhicules placés en fourrière

Au cours du week-end, marqué par des conditions météorologiques particulièrement défavorables, eu égard, au passage du cyclone EMNATI, à proximité immédiate de la Réunion, les militaires de l’EDSR en appui des compagnies de gendarmerie ont mené des nombreuses actions de visibilité sur les axes, en vue de limiter l’exposition au risque routier des usagers de la route. Néanmoins, malgré les appels à la vigilance lors des déplacements routiers, de trop nombreuses infractions graves génératrices d’accidents ont été constatées par les forces de l’ordre.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 18

NOMBRE D INFRACTIONS : 164

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 6

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 5

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 5

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 15 fourrières



NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 3

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 9

NOMBRE DE VITESSES : 94 dont 30 interceptions



NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 8

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 13

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 9



NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 2

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 7

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 3

NOMBRE DE REFUS OBTEMPÉRER : 4 ( auteurs identifiés – enquêtes en cours )