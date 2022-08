A la Une . Contrôles routiers : 59 infractions relevées en 2h ce matin à St-Benoît

Les gendarmes ont procédé à une nouvelle opération de sensibilisation sur la sécurité routière dans l'Est. Par NP - Publié le Vendredi 26 Août 2022 à 10:11

Ce vendredi 26 août 2022 de 07 heures à 09 heures, les militaires de la COB Saint-Benoît appuyés par les motocyclistes de la brigade motorisée éponyme, ont réalisé une opération de contrôle des mobilités orienté sur la recherches des infractions graves et génératrices d'accidents. Ce service est orienté à proximité d'établissements scolaires de la commune de Saint-Benoît afin de sécuriser les lieux de dépose des enfants scolarisés.



Au cours de ce service, 59 infractions sont contactées parmi lesquelles 55 infractions graves et génératrice d'accident dont 01 conduite sous stupéfiants, 01 défaut d'assurance, 22 usages de téléphone, 24 non-respects de "STOP".