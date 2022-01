Contrôles routiers : 47 infractions relevées par les gendarmes

Poursuivant leur action pour sécuriser les axes routiers, les motocyclistes de l’EDSR ont réalisé des contrôles des flux tout au long de la journée du mardi 11 janvier 2022. 29 infractions infractions graves génératrices d’accident ont été relevées alors que les conditions météorologiques étaient défavorables sur les routes de l’île.



Sur le secteur Est, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît ont réalisé un contrôle des mobilités sur la RN 2002, à hauteur du quartier Français, sur la commune de Sainte-Suzanne. 18 infractions ont été constatées parmi lesquelles une conduite sous stupéfiants (pilote deux-roues), un défaut assurance, huit téléphones au volant, deux non-port ceinture, quatre franchissements de "Stop", une vitesse excessive et un non-port de gants. Le pilote du deux-roues a vu son engin partir en fourrière. Il devra s’expliquer son comportement devant le tribunal de Saint-Denis.



Sur le secteur Ouest, les motocyclistes de Saint-Paul et de la Rivière Saint-Louis ont constaté de nombreuses infractions à la vitesse sur la RN1A, sur la commune de Saint-Leu. 11 infractions ont été relevées : sept excès de vitesse dont l’un à 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Le conducteur s’est vu retirer son permis de conduire immédiatement.



De plus, deux franchissements de ligne continue, un dépassement dangereux et un non-port de ceinture ont été également constatés.