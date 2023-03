Contrôles routiers : 4 deux-roues placés en fourrière ce vendredi matin

Vendredi 3 mars 2023 de 06h30 à 10h30, les motocyclistes de l'E.D.S.R ont mis en place un dispositif de contrôle des mobilités sur les secteurs RN2002 "Quartier français", RN1A "Cap la Houssaye" et RN1A à Saint-Leu en ayant pour objectif principal "les deux-roues motorisés et engins de déplacement personnels (EDPM) de type trottinettes électriques, monoroues ou gyropodes.



Au total, 85 infractions ont été constatées, dont une conduite sous l'emprise de stupéfiants, 24 pour conduites avec un téléphone tenu en main, 18 pour non-port des équipements de sécurité, 10 non-respects des règles de priorité et 6 circulations interdites sur piste cyclable. 5 véhicules ont été placés en fourrière, dont 4 deux-roues motorisés.