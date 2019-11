Contrôles routiers : 34 infractions graves en 3 heures

Encore trop d'infractions en très peu de temps. Ce mardi 5 novembre, au petit matin, de 6h00 à 9h00, les militaires de la BMO de Saint-Benoît appuyés par ceux de la compagnie du même secteur, ont mis en place un contrôle routier. Dans ce créneau horaire identifié comme sensible, sur des axes et croisements reconnus comme particulièrement accidentogènes, 34 infractions graves génératrices d'accidents ont été constatées.



Parmi ces infractions : 18 feux rouges non respectés, 14 usages de téléphone au volant, 1 non-port de ceinture de sécurité et 1 vitesse excessive.



Pour rappel, depuis le début d'année, ce sont 10 accidents corporels qui ont été constatés sur la commune de Saint-Benoît.