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Contrôles routiers : 31 permis retirés et 17 véhicules placés en fourrière par les gendarmes


Par NP - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 18:02

Contrôles routiers : 31 permis retirés et 17 véhicules placés en fourrière par les gendarmes
BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des compagnies de gendarmerie ont mené, malgré des conditions météorologiques défavorables pour les usagers de la route, de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 20 
NOMBRE D INFRACTIONS :  142
NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 31
NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 9
NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 11
NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE:  31 dont 17 fourrières
NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 6
NOMBRE DÉFAUT PERMIS  CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 7
NOMBRE DE VITESSES :  60 dont 12 interceptions (1 VL à 146km/h pour une limitation à 80 km/h) 
NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 5
NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 10
NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 12
NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 6
NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 5
NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 11
...




1.Posté par MMarley le 03/04/2022 18:30

Merci les gendarmes. 31 potentiels briseurs de vie seront sans projectile demain matin, c'est ça de pris dans cette île violente. Mille mercis !

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