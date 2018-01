Contrôles routiers: 277 véhicules contrôlés par la police ce week-end

Ce week-end, 245 véhicules légers et 32 deux-roues ont été contrôlés par les 86 fonctionnaires de police mobilisés pour les contrôles routiers. Ces derniers ont réalisé 23 opérations de sécurisation et de sécurité routière.Le bilan fait état de 12 délits, dont trois alcoolémies délictuelles (taux 0,57 - 0,78 et 1,04 mg/L par litre d'air expiré), cinq défaut de permis de conduire, un défaut d'assurance et trois refus d'obtempérer.Au cours de ces différents contrôles, les forces de police locales ont également procédé à la constatation de 89 autres diverses infractions au Code de la Route.--En parallèle, des contrôles ont été menés par les effectifs de gendarmerie : Lieux festifs de l'ouest: Une automobiliste contrôlée avec 2,04 g/l