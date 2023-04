A la Une . Contrôles routiers : 25 téléphones au volant et une trottinette sur la RN1

Les gendarmes de la brigade motorisée de Saint-Paul ont procédé à une opération de contrôle sur la RN1 entre La Possession et Saint-Leu. Ils ont relevé de nombreuses infractions. Par NP - Publié le Lundi 24 Avril 2023 à 18:19

Le 24 avril 2023, de 14h30 à 17h30, la Brigade Motorisée de St Paul a procédé à une opération de contrôle routier sur la RN 1 entre La Possession et St Leu, ayant pour thématique "les distracteurs de conduite".



A cet effet, 32 infractions ont été constatées par les militaires, soit 25 conduites avec un téléphone tenu en main, 1 circulation interdite d'un EDPM (trottinette électrique) sur route nationale, 1 alcoolémie délictuelle (1.06 g/l), 1 circulation interdite sur voie de bus, 1 circulation sur voie de gauche, 1 véhicule avec les vitres sur-teintées, 1 défaut de présentation de convention de transport (transport en commun), 1 défaut de contrôle technique ...