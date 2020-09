Faits-divers Contrôles routiers : 24 permis retirés par les gendarmes au cours du week-end

Vingt-quatre permis de conduire ont été retirés ce week-end par la gendarmerie. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 14 Septembre 2020 à 07:57 | Lu 1181 fois





Sur le secteur Sud de l’île à Petite Ile, le samedi, de 20h30 à 23h30, les gendarmes ont réalisé un service"retour sur les lieux du drame" faisant référence à l’accident mortel survenu en date du 20 juin 2020. Au cours de ce contrôle routier axé sur le contrôle des conduites addictives et des vitesses, 66 infractions ont été constatées et relevées : 50 vitesses, 4 alcoolémies, 7 défauts d’assurance, 4 défauts de contrôle techniques et 1 pneu lisse. Au vu de la gravité et du cumul d’infractions de certains usagers, 4 immobilisations et mise en fourrière ont été exécutées.



Les motocyclistes ont poursuivi le reste du week-end leurs services ciblés sur les infractions graves génératrices d’accidents. 43 infractions ont encore été relevées : 8 conduites sous stupéfiants, 1 alcoolémie, 8 défauts de ceinture de sécurité, 4 non port de casque, 7 téléphones, 10 refus de priorité dont 7 franchissements de stop, 4 vitesses excessives et 1 défaut d’assurance.



- Sur le secteur Est, le vendredi après-midi, sur les communes de Sainte-Rose et Bras-Panon, les gendarmes ont constaté 35 infractions, dont 30 excès de vitesse, 2 conduites sous stupéfiants, 1 non port de casque et 2 défauts de ceinture. Le lendemain, dans la matinée, sur la RN2, entre Saint-Benoît et Sainte-Marie, 11 infractions ont été constatées par les motocyclistes : 1 conduite malgré une annulation judiciaire du permis de conduire, 1 alcoolémie, 5 défauts de ceinture de sécurité et 3 téléphones.



Un fait particulier : "Les réservistes de l’EDSR ont procédé au contrôle d'un automobiliste dont le permis de conduire est annulé judiciairement depuis 2007, et positif à l'alcoolémie (0.70 mg/l)", indique la gendarmerie. Son véhicule a été immédiatement placé en fourrière administrative.



Dans la nuit de samedi, en service de contrôle routier, sur la commune de Sainte-Suzanne, 18 infractions ont été relevées : 2 conduites sous stupéfiants, 1 défaut de permis, 4 alcoolémies, 4 défauts d’assurance, 5 non port de ceinture de sécurité, 1 pneu lisse et 1 défaut de contrôle technique.



Un fait particulier :

"Au cours de ce service, deux conducteurs cumulaient deux délits, l'un en défaut de permis de conduire et défaut d'assurance et l'autre en alcoolémie délictuelle 0.57mg/l et défaut d'assurance", rapporte la gendarmerie. Les véhicules ayant servi aux délits ont immédiatement été retirés et placés en fourrière.



- Sur le secteur Ouest : Les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Paul étaient également de service, ce week-end, de jour comme de nuit, sur l’ensemble des axes de leur secteur de compétence. À cette occasion, 25 infractions ont été relevées : 10 franchissements de stop, 1 refus de priorité, 2 conduites sous stupéfiants, 2 alcoolémies, 2 vitesses excessives, 5 défauts d’assurance, 2 téléphones et 1 ceinture.



Un fait particulier :

Ce sont 187 infractions qui ont été relevées par la gendarmerie ce week-end, et 24 permis qui ont été retirés (parallèlement aux contrôles routiers menés par les forces de police, qui ont relevé 249 infractions ).