Contrôles routiers : 22 infractions relevées, dont une tentative de fuite qui finit dans le mur

Une grande opération de sécurisation des routes a eu lieu cette nuit. Policiers et gendarmes étaient mobilisés de 1h à 6h30 ce dimanche matin. Au total, 22 infractions ont été relevées, dont 6 délictuelles. Un homme a également tenté de fuir avant d'avoir un accident.

L’opération se voulait remarquable pour les usagers de la route. Dès 1h du matin, policiers et gendarmes s’étaient installés dans des zones fréquentées de Saint-Louis, Saint-Paul et Saint-Benoît pour une action commune. Objectif: resserrer la vis auprès des usagers de la route. La sous-préfète de Saint-Benoît, Véronique Beuve, le procureur de la République, le général commandant la gendarmerie de la réunion, le commandant de compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît, le commandant divisionnaire de police Chef du commissariat Saint-André, étaient présent pour montrer l’importance de cette action commune police-gendarmerie.



"Dès le lendemain du confinement, le trafic a repris petit à petit. Mais très vite, on est revenu au niveau habituel. Les mauvaises habitudes routières ont repris avec encore un décès hier soir (vendredi soir NDLR)" indique Éric Tuffery, le procureur de la République. Même son de cloche pour le commandant divisionnaire et chef du commissariat de police de Saint-André, Bertrand Dubuc. "Depuis la fin du confinement, il y a eu un certain nombre de signes qui laisse penser qu’il y a un relâchement", souligne-t-il.



Au total, 22 infractions ont été relevées à Saint-Benoît, dont 6 délictuels. 11 infractions sont liées à l’alcool, 4 aux stupéfiants et 4 concerne des conducteurs sans permis. Un des moments forts de la nuit a été une tentative de fuite d’un automobiliste. Ce dernier n’est pas allé bien loin puisqu’il a eu un accident quelques mètres plus loin. Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue.























