Contrôles routiers: 201 infractions relevées, 9 permis retirés et 4 mises en fourrière

Les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière ont mené, tout au long du week-end, des actions destinées à sensibiliser les usagers au risque routier et à lutter contre les comportements à risques sur les axes principaux de l'île. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 20 Décembre 2020 à 18:52 | Lu 424 fois

Permis retirés, véhicules en fourrière



L'Escadron départemental de la Sécurité routière relevé en tout 201 infractions. 9 conducteurs ont vu leur permis leur être retirés. 4 véhicules ont été immobilisés.



Alcool et drogues



Ce sont en tout 9 conducteurs alcoolisés dont 4 au-dessus de la limite délictuelle qui ont été interceptés par les gendarmes. 6 autres avaient consommé de la drogue avant de prendre la route.



Vitesse et non-respect des règles



3 conducteurs en excès de vitesse ont été verbalisés directement par les gendarmes et 146 ont été flashés par des radars mobiles.



2 usagers de la route n'ont pas respecté la priorité à droite, 2 ne portaient pas de ceinture, 3 n'avaient pas de casque, 4 avaient leur téléphone à la main.



Par ailleurs, 2 conducteurs roulaient sans contrôle technique et 2 sans assurance. Ils étaient autant à avoir équipé leur véhicule d'un pot d'échappement non-autorisé ou à avoir des pneus lisses. Au niveau des usagers de deux-roues, 9 ne portaient pas de gants et 1 n'avait pas son Brevet de Sécurité Routière.



Enfin, un jeune conducteur n'avait pas mis le disque "A" sur sa voiture et un autre a été surpris en train de franchir une ligne blanche continue.





