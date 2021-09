Contrôles routiers : 20 permis retirés par les gendarmes ce week-end

Dans la nuit de samedi à dimanche, de 21h00 à 00h00, 10 motocyclistes de l’EDSR, ont mené une opération de contrôle de zone, en multipliant les postes de contrôle, sur l’ensemble des axes du département. 12 infractions, dont 5 liées aux conduites addictives délictuelles ont été relevées.



Au même moment, 40 militaires de la compagnie de St-Pierre, étaient engagés sur une opération anti-délinquance routière, en vue de faire respecter le Code de la route, sur les axes les plus accidentogènes du secteur Sud de l’île.



Malgré de multiples interruptions de service, commandées par l’urgence de l’intervention ayant motivé in fine quatre interpellations d’individus placés en garde à vue, ce sont pas moins de 49 infractions qui ont été constatées par les gendarmes, dont 17 ayant trait à la police route et 32 au non-respect des mesures de couvre-feu sanitaire.