Contrôles routiers: 2 permis retirés

Communiqué de l'EDSR



Suite à l'accident mortel survenu le 19 novembre 2020 à 18 heures 05 en agglomération du Tampon où un piéton a perdu la vie en traversant la rue, une opération "retour sur les lieux du drame" a été menée par les gendarmes du Tampon renforcés par les motocyclistes de la Bmo de Rivière Saint-Louis. L'objectif était de contrôler le respect de la priorité due aux piétons traversant sur les passages protégés, mais également plus généralement de constater les infractions graves génératrices d'accidents.



Les gendarmes ont relevé 1 conduite sous emprise alcool avec un taux délictuel, 1 conduite sous emprise de produits stupéfiants, 1 non respect du panneau STOP et 1 non port de la ceinture de sécurité. Deux automobilistes se sont vus notifier la rétention de leur permis de conduire. Un véhicule a été immobilisé et placé en fourrière.