A la Une . Contrôles routiers: 192 infractions relevées dont 8 pour non-respect du couvre-feu

29 opérations de contrôle se sont déroulées dans le département en cette fin de semaine. Les gendarmes ont relevé 192 infractions et retirés 15 permis. Une dizaine de véhicules sont partis à la fourrière. Par NP - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 19:46





Dans la nuit de samedi à dimanche, en collaboration avec les motocyclistes de St-Paul, les militaires ont réalisé un contrôle de zone sur les secteurs de St-Gilles et St-Paul, en vue de faire respecter les mesures sanitaires. Au cours de ce service, 60 usagers ont été interceptés et contrôlés. 8 infractions ont été relevées pour non respect du couvre-feu et 1 alcoolémie délictuelle a été constatée sur un automobiliste, qui s’est vu appliquer sur le champ, une immobilisation fourrière de son véhicule.

Tout au long du week-end, les motocyclistes de l'EDSR, renforcés des effectifs de la réserve opérationnelle, sont intervenus pour multiplier les services et les postes de contrôles routiers. Leurs efforts se sont concentrés sur les conduites addictives, les vitesses et les refus de priorité.







