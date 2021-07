A la Une . Contrôles routiers : 19 permis retirés, 33 véhicules immobilisés

Tout au long du week-end, les motocyclistes de l’EDSR, sont intervenus en appui des effectifs des militaires des compagnies de Gendarmerie, pour multiplier les services et les postes de contrôles routiers, en portant l’effort sur les infractions graves génératrices d'accident. Par NP - Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 à 18:43





BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE : NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS: 19 NOMBRE D INFRACTIONS : 117 NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 19 NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 12 Dont 4 délictuelles



NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 13 NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 33 dont 7 fourrières NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 6 NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 8 NOMBRE DE VITESSES : 46 dont 20 avec interception NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 7 NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 5 NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 2 NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 6 NOMBRE DEFAUT CONTROLE TECHNIQUE : 2 NOMBRE DE NUISANCES/POLLUTIONS VÉHICULES : 3



NOMBRE PNEUMATIQUE USAGE : 1



NOMBRE CIRCULATION EN CONTRE SENS : 2



NOMBRE DEPASSEMENT DANGEREUX : 1



NOMBRE NON RESPECT LIGNE CONTINUE : 1



NOMBRE VITRE TEINTEE : 2



FAITS PARTICULIERS :



Vendredi soir de 20h30 à 23h30, Secteur de Duparc commune de Sainte Marie, les gendarmes de la compagnie de Saint Benoit, renforcés par les motocyclistes de l'EDSR ont mené une opération visant à prévenir les pousses, les rassemblement de véhicules tuning et contrôler les mobilités. Au bilan 16 infractions ont été constatées parmi lesquelles, 4 conduites sous emprise de l'alcool dont 3 délictuelles, 2 conduites sous emprise de zamal, 2 conduites malgré annulation et suspension du permis de conduire, 1 circulation en sens interdit, 2 non port de gants sur cyclo, 2 régimes moteur excessif; 1 conduite sans feu. 5 conducteurs ont du laisser leur permis de conduire aux forces de l'ordre; et 3 véhicules ont été placés en fourrière administrative.



Dans l'Ouest, samedi soir de 22 heures à 01 heure, les motocyclistes des Bmo de Saint-Paul ont effectué un contrôle ciblant les vitesses et addictions sur la commune éponyme. 3 conduites sous emprise alcool délictuelles ont été constatées dont un cycliste qui tentait de rejoindre LE PORT avec un taux de 0.91 mg d'alcool. Sur la RN 1 à hauteur du CHOR, direction Saint-Denis, un jeune conducteur titulaire du permis depuis 1 mois a été intercepté alors qu'il circulait à la vitesse de 155 km/h au lieu des 100 autorisés pour cette catégorie d'usagers. Son permis a été retenu sur le champ. En outre, ne pouvant justifier de sa présence sur la route au delà de 23 heures, il a été verbalisé pour non respect du couvre feu tout comme ses deux passagers.