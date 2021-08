A la Une . Contrôles routiers : 15 permis retirés, 9 véhicules en fourrière

Voici le compte-rendu des opérations de contrôles routiers menées par les gendarmes et les policiers : Par NP - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 18:17

Voici le bilan des gendarmes



Au cours du week-end, les motocyclistes de l’EDSR, renforcés des effectifs de la Réserve Opérationnelle, sont intervenus pour multiplier les services et les postes de contrôles routiers sur les principaux axes de l'île, en portant l’effort sur les conduites addictives, les vitesses et les refus de priorité.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 27

NOMBRE D INFRACTIONS : 127

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 15

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 05 dont 03 délictuelles

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 12

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 20 dont 09 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 05

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 03

NOMBRE DE VITESSES : 65 dont 02 avec interception

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 11

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 08

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 03



NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 05

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT PILOTE DEUX-ROUES : 04



NOMBRE USURPATION DE PLAQUES IMMATRICULATION : 01

NOMBRE D’INFRACTIONS COUVRE-FEU : 05



Voici le bilan des policiers



- Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 12 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 27 au 29/08/2021 permettant de relever 34 infractions dont 06 délits :



- conduite sous stupéfiant : 01

- défaut d'assurance : 01

- défaut de permis de conduire : 03

- délit de fuite : 01



50 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 28 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 03

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 03

- défaut d'équipement : 08

- autres : 14