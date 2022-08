A la Une . Contrôles routiers : 1,48 g/l d'alcool + insultes des gendarmes = garde à vue

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit ont effectué deux opérations de contrôles concernant les conduites pouvant occasionner des accidents graves dans les communes de Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Des infractions au code de la route ont été relevées lors de ces contrôles. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 20:04

Alors que le ministre de l'intérieur a expressément demandé aux forces de l'ordre d'effectuer des contrôles quotidiens sur la problématique des rodéos urbains, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit, en étroite collaboration avec la police municipale de Sainte-Marie, se sont déployés dans le quartier de Beauséjour. Il a été constaté deux défauts de contrôle technique et un défaut de permis.



De plus, il a été relevé une conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux de 0,74 mg/l d'air - 1,48 g/l d'alcool dans le sang - pour un individu qui a été interpellé et placé en garde à vue pour outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Selon nos informations, l'homme est un multirécidiviste et sera déféré ce vendredi au tribunal judiciaire de Saint-Denis.



Dans le même temps, huit gendarmes de la brigade de Sainte-Suzanne ont effectué un contrôle routier "flash" de 15h à 17 heures. Il a été constaté par les militaires, un défaut d'assurance, une conduite malgré une suspension administrative, un non port de ceinture conducteur, deux défaut de contrôle technique ainsi que trois défauts de fumée noire. Ces infractions ont entrainé les verbalisations des conducteurs contrevenant.









Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur