Contrôles routiers : 127 infractions routières relevées par les forces de l'ordre

Encore un week-end "productif" pour les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière.



Ils ont ainsi relevé 97 infractions graves génératrices d'accidents parmi elles :



- 21 alcoolémies dont 08 délits, soit des automobilistes circulant avec des taux compris entre 0.40 mgl par litre d'air et 1,33 pour le taux le plus élevé. Ce dernier a d'ailleurs passé la nuit en garde à vue dans les locaux de la caserne de l'ETANG à ST PAUL et à été libéré après avoir recouvré ses esprits en début d'après-midi.



- Deux usagers ont été contrôlés positif au cannabis et l'un d'eux n'était titulaire du permis de conduire que depuis 19 jours.



Ces 10 délinquants routiers se sont vu retirer leur permis de conduire sur le champ. Tel est le cas aussi de deux autres usagers : un motard de 41 ans contrôlé sur sa HONDA VARADERO à 125 km/h, vitesse retenue 118 km/h en agglomération de ST-BENOIT dimanche matin vers 11h00. Sa moto fait l'objet d'une saisie judiciaire jusqu'au jugement (photo). Un autre automobiliste contrôlé au même endroit à plus de 40 km/h d'excès en voiture, s'est vu également confisquer son titre de conduite.



Au total, se sont donc 12 permis retirés ce week-end pour la conduite sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants ou en excès de vitesse.



- 3 automobilistes ont été contrôlés au volant d'une automobile alors qu'ils étaient sous le coup d'une annulation, d'une suspension ou tout simplement non titulaire du permis de conduire.



À noter qu'en fin de journée, les militaires de COB de St-Joseph et de BMO de la Rivière St-Louis ont engagé une opération de contrôle dans l'agglomération de St-Joseph. Cette opération a permis de relever 8 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 3 délits, sans oublier les deux conduites sous stupéfiants précédemment évoquées.



Du côté de la police, "les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé 25 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 26 au 28 janvier permettant de relever 30 délits :



- 08 défaut de permis

- 12 conduites sur l'emprise d'un état alcoolique (taux entre 0,32 mg/l et 1,28 mg/l)

- 08 défaut d'assurance

- 2 refus d’obtempérer



104 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours des différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 49 autres infractions au code de la route ayant entrainé le retrait de 3 permis.