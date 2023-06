A la Une . Contrôles renforcés dans les transports publics : Près de 1500 incidents recensés en 2022

Ce sont 1455 incidents qui ont été recensés en 2022 lors des contrôles effectués dans les transports publics en 2022. Un nombre en hausse de 25% par rapport à l'année passée, en raison notamment de l'augmentation des contrôles. Par N.P - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 09:39

Le comité de pilotage de la sécurité des transports publics s’est tenu le 30 mai à la préfecture de La Réunion afin de dresser le bilan de l'année 2022 et faire émerger les priorités pour l’année 2023.



Présidé par Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet, la réunion s’est tenue en présence de Mélissa Cousin, 1ère vice-présidente du syndicat mixte de transports de La Réunion (SMTR) et des autorités organisatrices de la mobilité (CINOR, CIVIS, CASUD, CIREST, TCO, région Réunion).



Les chiffres clés de l’observatoire de la sécurité dans les transports publics pour l’année 2022 : 864 opérations conjointes entre les forces de l’ordre et le SMTR effectuées en 2022 contre 432 en 2021, soit une évolution à la hausse de 100%;

Diminution des atteintes sexuelles de 23% ;

Diminution des vols accompagnés de violence et/ou menaces de 30%;

Hausse des véhicules contrôlés de 104% et des personnes contrôlées de 119%;

1 455 incidents recensés en 2022, contre 1 165 en 2021, soit une augmentation de 25 % des faits enregistrés, en partie due à la hausse des contrôles. Pour l’année à venir, le comité a acté la réalisation d’une nouvelle convention de sécurité, modernisée et étendue à d’autres acteurs de la sécurité. Un partenariat avec la gendarmerie nationale, sur le renforcement et la pérennité des actions conjointes déjà déployées sur l’île, avec la brigade modulaire de sécurisation est également en projet. L’amélioration continue et la consolidation du partenariat entre les acteurs sont des enjeux majeurs afin de garantir la sécurité, de sensibiliser les usagers et dissuader les incivilités.



À propos de l’observatoire de la sécurité dans les transports publics :

